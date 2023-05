(Di lunedì 8 maggio 2023) – Un cinquantenne di Ceccano si è perso ieri sera ine è stato ri, sano e salvo, questa mattinadodici ore passato all’addiaccio. La compagna dell’escursionista ha lanciato l’allarme mentre si trovava sul monte Malaina dove i due, in compagnia di un’altra coppia, avevano intrapreso un’escursione partendo da Santa Serena, nel comune di Supino. L’uomo è stato individuato stamattina da un elicottero dell’aeronautica militare che partecipava alle ricerche. L’escursionista era giunto nell’area del comune diRomano. I militari dell’elicottero lo hanno raggiunto e portato in salvo.

... una donna ha segnalato che il compagno si era. L'uomo era partito con una coppia di amici ... Dopo circa un'ora è stato localizzato trae la provincia di Latina dai Carabinieri di ...... una donna ha segnalato che il compagno si era. L'uomo era partito con una coppia di amici ... Dopo circa un'ora è stato localizzato trae la provincia di Latina dai Carabinieri di ...

Carpineto - Disperso in montagna, trovato dopo 12 ore RomaDailyNews

Una notte all'addiaccio. Tanto spavento ma per fortuna nessuna conseguenza fisica per un escursionista ritrovato lunedì mattina dopo 12 ore di ricerche. Ad individuarlo in provincia di Roma un elicott ...Supino, Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio è stato attivato nella tarda serata di ieri dalla centrale operativa del 112 per le ricerche di un uomo D.D. di ...