Caro Porro | siamo alla follia | vogliono abolire via D’Annunzio

(Di lunedì 8 maggio 2023), Sono esterrefatto quanto la politica possa distorcere la realtà. E sono stupito dal poco clamore della notizia a livello nazionale. Qualche anno fa, a Reggio Emilia, la polemica per una strada da intitolare a Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile del Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi (2005), con “sputtanamento” totale della amministrazione del sindaco Luca Vecchi. E ora che fanno? Aboliscono viadefinendo il Vate il poeta della Guerra. Di sicuro aveva tanti difetti, ma definirlo tale è un’aberrazione storica. Ma dove vivono, dove hanno studiato? O meglio, hanno studiato…?! A Reggio Emilia esistono ancora via Tito, via Lenin e via Unione Sovietica (che peraltro non esiste più da oltre trent’anni): erano dei santi questi despoti? Per non parlare del busto di Lenin a Cavriago: una vergogna ...