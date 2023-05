Caro affitti | dopo Milano la protesta delle tende degli studenti arriva anche a Roma Ecco tutti i prezzi per una stanza città per città

Un gruppo di esperti per dare risposte in tempi brevi sul tema degli alloggi universitari e del diritto allo studio . Il Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il ...Sono quelle piantate dagli studenti universitari milanesi contro il. La prima è stata Ilaria Lamera , fuorisede iscritta a ingegneria ambientale al Politecnico di Milano , che martedì ..."È chiaro" che ilnelle città italiane come Milano "è veramente un'emergenza alla quale bisogna dare una forte risposta per gli studenti ma anche per una certa fascia sociale che si trova in difficoltà ...

Valutare il valore medio di un posto letto e taglio costi del 15%. Spuntano tende anche davanti alla Sapienza di Roma (ANSA) ...Dopo l'iniziativa della studentessa del Politecnico di Milano, Ilaria Lamera, anche alcuni studenti della Sapienza si sono accampati davanti al Rettorato ...