Carlos Alcaraz difende il suo titolo a Madrid | battuto Struff

(Di lunedì 8 maggio 2023) La Spagna del tennis ha ancora una volta un solo padrone e il suo nome è. Dopo il successo dello scorso anno il classe 2003 ha difeso ilbattendo in finale Lennardin tre set (6-4, 3-6, 6-3) comunque tesi. Decimoin carriera per lo spagnolo e quarto trionfo in un Masters 1000, con la proiezione verso gli Internazionali di Roma che si apprestano a cominciare.inarrestabile:e trionfo a(Credit foto – pagina Facebook)Quarto masters 1000 in carriera messo in bacheca e decimocomplessivo: certo, si fa sempre più fatica a ...

Interviste Tennis Jan Lennard Struff prova a scrivere la storia, ma questo si scontra con: il tennista tedesco, primo lucky loser della storia a raggiungere una finale di un torneo '1000', è stato sconfitto in tre set dal tennista spagnolo al Mutua Madrid Open. 'È stato un ...Djokovic lascerà il numero 1 dopo Roma. Matteo Arnaldi entra in top 100, best ranking per Struff dopo la finale di Madrid Diventeràper il tennis ciò che Eddie Merckx fu per il ciclismo nel decennio 1965 - 1975, ovvero un asso pigliatutto Le premesse ci sono, anche se di volta in volta volenterosi e bravi giocatori ...Invece, ci saranno Nole Djokovic e. Il primo vuole ritrovare fiducia nel suo tennis dopo le ultime, deludenti, uscite. Attenzione a. Vincitrice a Madrid, lo spagnolo è ...

ATP Madrid: Carlos Alcaraz ancora Re in patria, battuto alla distanza Struff [VIDEO] Ubitennis

Il tennista tedesco cade al terzo set contro Carlos Alcaraz nel torneo 1000 spagnolo, dopo essere stato ripescato due settimane fa ...Tennis | Diamo i Numeri, Featured | Cinque punti. Per appena cinque punti Carlos Alcaraz non mette a segno già oggi il nuovo controsorpasso ai danni di Novak Djokovic in vetta al ranking ...