Carlo Fuortes si dimette | lascia la Rai | ‘Non ci sono più le condizioni’ | ecco perché

(Di lunedì 8 maggio 2023), amministratore delegato della Rai, ha deciso dirsi, dire l’incarico e ha comunicato la notizia al Ministro dell’Economia e delle Finanze. “Da decenni lavoro nell’amministrazione pubblica, ho sempre agito nell’interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a convenienze di parte” – ha spiegatohato la Rai “Dall’inizio del 2023 sulla carica da me ricoperta e sulla mia persona si è aperto uno scontro politico, che contribuisce a indebolire la Rai e il servizio pubblico” – ha dichiarato l’amministratore delegato, ormai ex. Che ha spiegato i motivi della sua decisione: “Ho registrato all’interno del Consiglio di ...

