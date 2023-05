Carlo Fuortes | «Mi dimetto nell' interesse della Rai | non ci sono più le condizioni per proseguire il mio lavoro»

verso il Sandi Napoli LE ALTRE PARTITE La sola certezza in pratica è che bisogna chiudere. Tant'è che anche se i diretti interessati - Meloni , Crosetto e Giorgetti - smentiscono ...Il cuore del provvedimento è comprensibile se si conosce il sottotesto:a Napoli e Lissner in pensione, avendo compiuto 70 anni, il limite previsto per quell'incarico. Lissner ha ...Mentre il governo mette mano ai limiti di età per i direttori stranieri di teatri e fondazioni liriche, una vicenda che riguarda molto da vicino, sul sito della Rai emergono gli stipendi dei manager, a partire dallo stesso amministratore delegato, e dei giornalisti di punta. 'Non possono che lasciare interdetti. Gli stipendi dei ...

Berlinguer, Fuortes, Maggioni e Ranucci: svelati gli stipendi da capogiro in Rai Il Tempo

«Da decenni - spiega Fuortes - lavoro nell'amministrazione pubblica e ho sempre agito nell'interesse delle istituzioni che ho guidato, privilegiando il beneficio generale della collettività rispetto a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...