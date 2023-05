Carlo Conti soffia il posto ad Amadeus? Cosa accadrà a Sanremo 2025

(Di lunedì 8 maggio 2023)dopo? Il celebre conduttore ha spiazzato tutti con delle recenti dichiarazioni che hanno riguardato anche l’amico per quattro anni consecutivi al timone del Festival. Scopriamo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

...dei francesi però consiglio prudenza sul fatto di utilizzare altri governi per regolare i... 'Nessuna pressione su Fuortes' Meloni è poi intervenuta sulle dimissioni dell'ad della Rai,...... prima o poi, dovrà fare icon la propria memoria". A parlare così non è Ignazio La Russa, il ...direttore generale della più grande azienda culturale del paese dopo le dimissioni indotte di...... secondo l'inner circle diCalenda. Ma qui c'è un'altra novità: tra Azione e il Pd può ... Per Schlein le buone notizie sono finite qua: deve fare icon un doppio problema, quello interno con ...

Maria De Filippi, bomba di Carlo Conti: "Abbiamo un segreto" Liberoquotidiano.it

Carlo Cottarelli ha lasciato il Senato per disaccordi con la neoeletta vicesegretaria del PD e per lo spostamento a sinistra del partito ...Carlo Ancelotti sa come si gioca una semifinale di Champions League, ma il suo Real Madrid se la deve vedere con il Manchester City di Guardiola se vorrà giocarsi l'atto finale della competizione. "Se ...