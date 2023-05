Carceri | Petitto | “Bimbi in cella? È un tema da affrontare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il consigliere regionale della Campania del gruppo misto, Livio, questa mattina, è stato in visita all’Icam di Lauro, l’Istituto a custodia attenuata per madri con bambini al seguito. “Accolti dalla Direttrice Concetta Felaco – dice– abbiamo visitato uno spaccato di realtà carceraria particolarmente significativo dell’Istituto ristrutturato nel 2017, ad oggi nuovo e funzionale che ospita 10 donne e i loro bambini, il più piccolo di appena sei mesi. La presenza dei bambini in tenera età che condividono la situazione penitenziaria della propria madre è senza dubbio uno degli aspetti più complessi e difficili di questa peculiare forma di gestione che deve focalizzarsi sulla prioritaria necessità di salvaguardare il loro benessere psicologico. Condivido l’appello del Garante Ciambriello a investire ...