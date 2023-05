Capello | 'Inter favorita | Milan molto più debole senza Leao' VIDEO

(Di lunedì 8 maggio 2023) Fabiodice la sua sull'euroderby in Champions League: "ilpiù. L'ora...

... e quello con Zvonimir Boban e Fabio, 'Invincibili', domenica alle 15. Su un palco che vedrà passare anche i vertici dei club: il d.g. Beppe Marotta sabato alle 16, con 'Vi racconto l'' ...Commenta per primo Fabioha rilasciato delle dichiarazioni in occasione dei Laureus World Sports Awards a Parigi. ... un po' quello che ha l'in questo momento, mentre anche al Milan manca ...: "Senza Leao il Milan è molto più debole. L'ora è leggermente favorita" Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra ...

Capello: “Inter favorita col Milan, in tanti possono castigare i rossoneri” fcinter1908

I ricavi ottenuti da pubblicità personalizzata ci aiutano a supportare il lavoro della nostra redazione che si impegna a fornirti ogni giorno informazione di qualità. Rcs Mediagroup si impegna quotidi ...Il Napoli punta per la prossima stagione a un clamoroso bis in campionato, beffando direttamente Inter, Milan e Juventus.