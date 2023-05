“Caos” | la canzone rappresenta il fuoco e tutto ciò che ne deriva

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 8 maggio 2023) È in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, il nuovo singolo di HERA, estratto dall’EP “HEART”. “” è un brano composto a quattro mani da Hera con Marco Canigiula, prodotto da Korma per Cantieri Sonori e distribuito da Ada Music (Warner). Lailciò che ne: l’incandescenza, l’ardore, ma anche la cenere. La storia è quella di una chiacchierata introspettiva in cui si prende atto del proprio stato confusionale. Si parla della voglia e del desiderio di stare bene, ma anche della paura di non riuscire a raggiungere questo che, apparentemente, sembra un semplice traguardo. Alcune volte l’istinto rischia di mandarein fumo, anche la nostra serenità. “...