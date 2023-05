(Di lunedì 8 maggio 2023) Dopo il tentativo con il referendum costituzionale del 2016, il leader di Italia Viva lancia la raccolta firme per abolire il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: "Un'istituzione di cui non c'è bisogno"

Gli esperti delhanno già contattato le associazioni bancarie e assicurative per discutere i ... Ogni tumore è un caso unico Proprio perquel marchio, Laura è scesa in campo. Ha fondato ...Tutto questo non significale conquiste dello Statuto dei lavoratori, ma ricordarci che ... L'ha affermato il presidente del, Renato Brunetta, al convegno "Dallo statuto dei lavoratori ...Tutto questo non significale conquiste dello Statuto dei lavoratori, ma ricordarci che ... È quanto affermato dal presidente del, Renato Brunetta , al convegno "Dallo statuto dei ...

“Cancellare il CNEL”. Renzi torna alla carica ilGiornale.it

Dopo il tentativo con il referendum costituzionale del 2016, il leader di Italia Viva lancia la raccolta firme per abolire il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro: "Un'istituzione di cui non ...(Agenzia Vista) "Puntiamo alla piena occupazione come bene pubblico inderogabile. Ci sono oggi le condizioni per scrivere uno Statuto ...