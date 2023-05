(Di lunedì 8 maggio 2023) Ottawa, 8 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Quasi 30.000hanno dovuto esserenella provincia canadese dell'Alberta ache dalla scorsa settimana hanno devastato la regione nell'ovest del Paese nordamericano, con una popolazione per lo più sparsa nelle comunità rurali. L'o - che al momento conta 109 focolai, di cui 28 non controllati - ha costretto la provincia a dichiarare lo stato di emergenza, anche se le autorità hanno confermato che il cambio delle condizioni meteorologiche dell'ultimo giorno sta aiutando i vigili del fuoco nell'opera di spegnimento. Le piogge leggere e l'abbassamento delle temperature in alcune parti della provincia hanno consentito ai vigili del fuoco "di avere l'opportunità di lavorare in ...

... è costituito da1724 Sezioni: 1666 Sezioni nel territorio nazionale; 30 Sezioni all'estero:(... 450 gruppi di volontariato (ODV); oltre 190.soci (di cui circa 1.all'estero) in congedo ...Anche in Polinesia, come in Australia,e nel resto del mondo hanno seguito il Trofeo ... Nelle prime tredici gare stagionali della "Ciclismo Cup" sono stati 14.gli spettatori per oltre [&...Le autorità della provincia di Alberta (occidentale), hanno riferito che circa 13.persone sono messe in stato d'allerta, mentre sono in corso 103 incendi che hanno bruciato circa 121.909 ettari di terreno boschivo. Secondo il ...

Canada: 30.000 persone evacuate a causa degli incendi boschivi Il Tirreno

Ottawa, 8 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Quasi 30.000 persone hanno dovuto essere evacuate nella provincia canadese dell’Alberta a causa degli incendi boschivi che dalla scorsa settimana hanno de ...È stata costretta a dichiarare lo stato di emergenza Danielle Smith, la governatrice della provincia dell’Alberta, la regione che nelle ultime settimane è stata dilaniata dagli incendi. Oltre 100 quel ...