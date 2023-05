Campionato | Arbitri e programma della 27^ giornata

(Di lunedì 8 maggio 2023) IlSerie C femminile si avvia alla conclusione con il quart’ultimo turnostagione. Le partite27^si giocano domenica 7 Maggio alle 15.30. Un anticipo al sabato, si tratta di Crotone-Chieti inalle 11.00 sul campo “Salvatore Baffa” di Crotonei (Kr). Tre le variazioni di orario di domenica: Cantera Adriatica Pescara-Cosenza prende il via alle 13.30, Res Women-Grifone Gialloverde alle 16.00 e Real Meda-Spezia alle 18.00. Le designazioni arbitrali Girone A: Angelo Baiardo-Lucchese (Pasculli di Como), Independiente Ivrea-Fiammamonza (Testaì di Catania), Orobica Bergamo-Vittuone (Grassi di Forlì), Pinerolo-Azalee Solbiatese (Matina di Palermo), Pro Sesto-Su Planu (Castellano di Nichelino), Real Meda-Spezia (Scuderi di Verona), Città di Pontedera-Freedom (Sassano di ...

Le due squadre, in questa stagione si sono già affrontate tre volte: inil 3 settembre ... L'arbitro Tutti di nazionalità spagnola glidesignati, A dirigere la gara sarà Jesús Gil ...... mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A , gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti aglidel massimoitaliano. ...Se non ci sarà un altro caso Lukaku è soltanto perché siamo alla fine deled è altamente improbabile che Vlahovic, al suo primo giallo in stagione, riesca a ...l'Associazione italiana...

Indisposizione dell'arbitro, Fusca-Velox B sospesa al 45' Campionato Carnico

Prosegue anche nella stagione 2022-2023 l’appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com, mette sotto la ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...