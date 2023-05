Camera di commercio | approvato il bilancio d’esercizio 2022 in avanzo per 1 | 9 milioni di euro

... nato a Brescia nel 1961, si è laureato in Economia eall'Università degli Studi di ... è revisore legale dei conti dal 1995 ed è iscritto all'Elenco arbitri dellaArbitrale di Brescia ...Numeri che posizionano tuttavia la regione - spiega ladidell'Umbria - al di sotto della media nazionale (33%). Tra le due province l'adesione percentuale più alta si registra a ...Da una ricerca della Fondazione CUOA Business School per ladidi Vicenza, molte delle persone che si recano in visita al santuario di Monte Berico, poi non scendono a visitare la ...

La Camera di commercio sulla razionalizzazione degli immobili: "È in corso una ricognizione, non c’è ancora alcuna decisione definitiva" ChietiToday

Sei giornate con oltre centrotrenta appuntamenti diffusi in tutta la città, con l’obiettivo di ragionare sul rapporto tra quotidianità e ...Nel 2022 i dati relativi al tessuto imprenditoriale straniero, nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa, registrano una crescita intorno al 4% rispetto al 2021 trainata, in particolare, dalle cos ...