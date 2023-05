Calenzano | tenta di violentare una ragazza in auto e per strada Bloccato dai carabinieri

(Di lunedì 8 maggio 2023) Prima l'ha fermata con una scusa, poi ha cercato di violentarla ine per. L'intervento deiha impedito che l'uomo, un 39enne residente in provincia di Prato, potesse riuscire nel suo intento. E' stato arrestato e trasferito nel carcere delle Dogaie, a Prato

Nel serata di sabato 6 maggio il 39enne a(Firenze) ha fermato, con una scusa, una ragazza, residente in provincia di Firenze, che si stava recando a bordo della propria vettura a trovare ...Il 39enne aha fermato, con una scusa, una ragazza, residente in provincia di Firenze, che si stava recando a bordo della propria vettura a trovare i parenti. Impaurita anche dalla ...Nel serata di sabato 6 maggio il 39enne a(Firenze) ha fermato, con una scusa, una ragazza, residente in provincia di Firenze, che si stava recando a bordo della propria vettura a trovare ...

Calenzano, tenta di violentare una ragazza in mezzo alla strada ... Tag24

La giovane era in auto quando un uomo si è introdotto nell'abitacolo e poi le si è buttato addosso. Arrestato dai carabinieri per violenza sessuale CALENZANO — Inseguita, bloccata in auto, assalita pe ...Tenta di violentare una ragazza bloccando la sua auto: è successo a Calenzano, Firenze, sabato 6 maggio. Un 39enne è stato arrestato ...