Calendario Serie A calcio oggi in tv | orari partite 8 maggio | chi gioca | programma | streaming DAZN e Sky

(Di lunedì 8 maggio 2023) La 34a giornata dellaA 2022-2023 non si è ancora conclusa. Dopo i match disputati nel corso del weekend, questa sera rimangono ancora tredare, tutte con spunti di interesse importanti. Siamo nel bel mezzo del rush finale del campionato e, dopo aver assegnato lo Scudetto al Napoli, fervono le battaglie per la zona Champions League e per non retrocedere. Stasera laA sarà di nuovo in campo con Empoli-Salernitana allo stadio Castellani e Udinese-Sampdoria alla Dacia Arena, entrambe con fischio d’inizio fissato per le ore 18.30 prima che il derby emiliano Sassuolo-Bologna alle ore 20.45 vada a completare ildel 34° turno al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Molto a livello di salvezza sarà scritto questa sera con Empoli e Salernitana a caccia di punti-sicurezza, mentre ...