Calendario scolastico 2023 24 | quando iniziano le lezioni Le date per regione AGGIORNATO con Marche

Altra attività in, riguardante sempre la Biodiversità, sarà una 'Passeggiata didattica' ...discutere davanti a una commissione di valutazione il lavoro svolto durante tutto l'annoSe per il mese di maggio sono già indiverse visite scolastiche, tra giugno e luglio il ... un'arte che non è inserita nel percorso curriculare di alcun indirizzo, l'impresa è ...Se per il mese di maggio sono già indiverse visite scolastiche, tra giugno e luglio il ... un'arte che non è inserita nel percorso curriculare di alcun indirizzo, l'impresa è ...

Calendario scolastico Marche, lezioni al via il 13 settembre Orizzonte Scuola

Le lezioni inizieranno il 13 settembre e termineranno il 6 giugno. Alle festività tradizionali le singole scuole potranno aggiungere altri 3 giorni di sospensione ...Un calendario di diciassette giornate di attività che coinvolgeranno ... Per tale ragione – ha rilevato la Iunti – l’Ufficio Scolastico Regionale sostiene e promuove questa iniziativa, poiché il ...