(Di lunedì 8 maggio 2023) Un’attesa lunga quasi un mese ma questa settimana si ripartirà con le competizioni europee e in particolare ci concentreremo sull’Europa. Il secondo torneo continentale per club dopo le ultime gare disputate lo scorso 20 aprile, tornerà in campo con le prime quattro squadre della manifestazioni. Tra giovedì 11 e 18, si giocheranno rispettivamente le sfide di andata e di ritorno delle semifinali di quest’annata. Le compagini italiane impegnate saranno ben due. Tra appena tre giorni e a partire dalle 21.00, all’Allianz Stadium di Torino, la Juventus di Massimiliano Allegri accoglierà il Siviglia di Jose Luis Mendilibar. Un match interessantissimo, il primo dei due confronti. I bianconeri sono in ottima forma e nelle ultime tre giornate di Serie A hanno ottenuto due vittorie di fila e un pareggio. Attualmente la Vecchia Signora si trova al ...

...i partiti di opposizione e tutta l'opinione pubblica in merito ai soldi che l'Unioneè in ... con l'ultima rata inserita inper il mese di giugno del 2026 . Ma nel frattempo per il ...È il terzo titolo stagionale dei madridisti dopo la Supercoppae quella che un tempo veniva ... non so chi abbia organizzato il". Florentino ha parlato anche di Ancelotti e della ...... è stato preso un impegno di principio, ma senza unvincolante: 'La Nato accoglie con ...QUALI PAESI SPINGONO PER L'UCRAINA NELLA NATO Candidata ufficiale all'adesione all'Unione(Ue) ...

Calendario Europea League 2023: orari partite 11 maggio programma, tv, streaming, guida canali OA Sport

Torna la Champions League, arrivata ad uno snodo cruciale della stagione 2022/2023. Ormai è tempo di semifinali, con le quattro squadre 'sopravvissute' che si giocano il pass per l'ultimo atto del 10 ...Dopo la significativa medaglia di bronzo conquistata da Assunta Scutto nella giornata inaugurale, l'Italia sogna in grande anche nel day-2 dei Campionati Mondiali di judo 2023, in corso di svolgimento ...