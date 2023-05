Calendario Champions League 2023 | orari partite 9-10 maggio programma | tv | streaming | guida Canale 5 | TV8 | Sky e Prime

(Di lunedì 8 maggio 2023) Torna la, arrivata ad uno snodo cruciale della stagione 2022/. Ormai è tempo di semifinali, con le quattro squadre ‘sopravvissute’ che si giocano il pass per l’ultimo atto del 10 giugno alla Ataturk Arena di Istanbul. Si comincia martedì sera, 9, con Real Madrid-Manchester City; la replica dell’emozionante doppio scontro del 2022, quando i Blancos riuscirono ad avere la meglio soltanto ai supplementari dopo 210 minuti stracolmi di emozioni da una parte e dall’altra con undici gol segnati. Il giorno dopo sarà invece il turno dell’euroderby tra Milan ed Inter. Così come vent’anni fa, le due squadre milanesi si incrociano per poter riportare l’Italia in finale della massima competizione europea. In questo caso, un traguardo che manca da sei anni, da quando la Juventus uscì con le ossa rotte ...

1) Entrambe le romane sono in difficoltà, ma la Lazio conserva tre punti sul Milan e un...sarà probabilmente il Milan (al momento quinto in classifica) a restar fuori dal giro...Questo perché in casa Juve c'è da considerare anche la possibile penalizzazione di fine stagione che potrebbe sottrarre una posizioneeventualmente conquistata sul campo. Ildei ...Non solo appeal, la qualificazione allaLeague vale molto anche in termini economici (lcirca 15 milioni di euro). Il borsino dunque cambia di giornata in giornata, anche se questa potrebbe ...

La 34a giornata della Serie A 2022-2023 non si è ancora conclusa. Dopo i match disputati nel corso del weekend, questa sera rimangono ancora tre partite da giocare, tutte con spunti di interesse impor ...