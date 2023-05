Calenda | “Va abolita la Camera dei deputati | è inutile Cottarelli? Gli proposi di candidarsi con Azione | non capisco perché sia andato col Pd”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023) “A Carlodicon noi alle elezioni. Nonnon si sia candidato con noi e siacol Pd“. Così, ai microfoni di 24 Mattino, su Radio24, il leader diCarlocommenta la decisione dell’economistadi abbandonare il Pd e il suo seggio da senatore, aggiungendo: “Io e Carloci siamo parlati e mi ha spiegato già tempo fa che la sua idea era quella di lasciare il Pd non soloera deluso dalla linea del partito, ma anche dalla difficoltà del lavoro dell’opposizione in Parlamento. Ormai siamo in un monolismo di fatto, dove in unasi discute e nell’altra si fa tendenzialmente una ...