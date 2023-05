Calenda | «Cottarelli? Perché non si è candidato con noi? Voglio abolire la Camera dei deputati»

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il leader di Azione Carloha parlato dell’addio di Carloal Partito Democratico e al parlamento a Sky Tg 24. «Iovolevo candidarlo, e non capisconon si siacone invece si siacol Pd», ha detto. Che poi ha detto la sua sulle riforme costituzionali e sulla proposta del governo Meloni: «Siamo d’accordo sull’idea del premierato e sull’idea di superare un bilismo che non funziona più. Sul presidenzialismo non siamo d’accordo». Infine, ha espresso la sua preferenza: «Sono per il monolismo secco, ma deve rimanere il Senato. Sono per l’abolizione della». su Open Leggi anche:sulle ...

Sul terzo polo, Azione di Carloè in calo al 4 per cento, 'che è anche la soglia di ...lascia Schlein e si dimette da senatore Sempre in chiave europee, Masia invita a non ...Subito sotto troviamo le dimissioni di Carloda senatore del Pd ('A disagio nel Pd. Mi ... 'Non ci sono solo questioni personali dietro la crisi del rapporto tra Renzi e: c'è anche la ...... della scelta dell'economista hanno parlato sia Renzi che. "Ho offerto a Carlodi candidarsi con noi alle elezioni, non ho capito perché si candidato col Pd', ha confessato...

Calenda: «Cottarelli Perché non si è candidato con noi Voglio ... Open

(ilGiornale.it) Sarebbero già iniziati i contatti con il partito di Carlo Calenda. L’annuncio è arrivato ieri ... ospite in tv da Fabio Fazio, il 7 maggio Carlo Cottarelli ha annunciato le sue ...L'economista della Cattolica ha annunciato le dimissioni dicendo di "sentirsi a disagio su diversi temi" dopo l'elezione della nuova segretaria. Possibile una corsa alle europee come capolista di Più ...