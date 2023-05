Calciomercato – Napoli | occhio allo United | obiettivo Kim

...della sconfitta di ieri contro ilin caso di vittoria i rossoblu scavalcherebbero la Fiorentina, portandosi all'ottavo posto in graduatoria. Thiago Motta e Dionisi (Lapresse) -- Arrivano importantissimi aggiornamenti per il futuro delcampione d'Italia. Nemmeno il tempo di gioire di uno storico successo che le parti in gioco sono già operative ...Commenta per primo Cristiano Giuntoli può lasciare ilper passare alla Juventus : secondo Repubblica , Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a dare il proprio benestare alla risoluzione con l'attuale direttore sportivo azzurro.

Calciomercato Napoli, primo colpo del 2023: l'indizio di De Laurentiis CalcioNapoli24

Giuntoli, prove di addio: il Napoli ha già scelto il nome del suo successore Di seguito ecco quanto scritto dal noto portale di calciomercato al riguardo: "Le parole… Leggi ...Il campionato di Serie A sta per giungere al termine: ecco cosa può succedere a chi guarda o ha guardato le partite gratis e illegalmente ...