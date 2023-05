Calcio | Serie A | Udinese-Sampdoria 2-0 | blucerchiati retrocessi in B**

(Di lunedì 8 maggio 2023) Udine, 8 mag. - (Adnkronos) - L'sconfigge 2-0 lanel posticipo della 34/a giornata diA, disputato alla Dacia Arena della città friulana. A decidere il match le reti di Pereyra al 9' e Masina al 34'. Con queste sconfitta i, ultimi in classifica con 17 punti, retrocedono inB con 4 giornate d'anticipo, mentre i bianconeri salgono a quota 46 agganciando all'ottavo posto Fiorentina, Monza e Torino.

L'Empoli entra in campo con la mentalità giusta, concedendo pochissimo alla Salernitana: 2 - 1 il risultato finale al Castellani. I gol: al 37' Cambiaghi, su assist di Ebuhei, di testa trova l'...A breve il servizio completo

LE DIRETTE. Udinese in vantaggio con Pereyra, raddoppia Masina. Samp sempre più vicina alla retrocessione. Per l'Empoli sblocca una rete di Cambiaghi, nel secondo tempo va a segno Caputo. Piatek accor ...