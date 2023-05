Calcio | Serie A | Empoli-Salernitana 1-0 dopo il primo tempo

(Di lunedì 8 maggio 2023), 8 mag. - (Adnkronos) - L'conduce per 1-0 sullaalla fine deldel posticipo della 34/a giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Castellani' della città toscana. A decidere fin qui la partita il gol di Cambiaghi al 37'.

... Milano) per un cartellone di incontri di eccezione con un parterre di campioni d'Italia, d'Europa e del Mondo che hanno fatto la storia del nostro. La prenotazione non è obbligatoria: l'...'Ognuno risponde alla propria coscienza e mi auguro che Gasperini rifletta su quelle affermazioni'. Anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi è intervenuto per dissociarsi dalle dichiarazioni del ......Italiana Sportivada Tavolo per essere venuti a Castiglione della Pescaia, rinnovando l'invito per i prossimi anni, affinché questa di oggi possa essere solo la prima di una lungadi ...

Serie A: alle 18:30 in campo Udinese-Sampdoria Agenzia ANSA

Udine, 8 mag. – (Adnkronos) – L’Udinese è in vantaggio per 2-0 sulla Sampdoria al termine del primo tempo del posticipo della 34/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento alla Dacia Arena della c ...Empoli, 8 mag. – (Adnkronos) – L’Empoli conduce per 1-0 sulla Salernitana alla fine del primo tempo del posticipo della 34/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Castellani’ della ...