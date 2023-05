Calcio | Psg pensa a Mourinho come sostituto di Galtier

...00 Ajaccio - Toulouse 0 - 0 15:00 Auxerre - Clermont 1 - 1 15:00 Lorient - Brest 2 - 1 15:00 Nantes - Strasburgo 0 - 2 17:05 Lione - Montpellier 5 - 4 20:45 Troyes -1 - 3- EREDIVISIE 12:...Perché se ti chiami Real Madrid,o Bayern Monaco è normale confermarsi vincendo. Invece in ... Quest'anno il Napoli ha giocato unbellissimo. Li ho seguiti tantissimo e non solo perché c'è ......farlo rispettare se il suo principale sostenitore è l'emiro Al Khelaifi del. La verità è che sia Ceferin sia il presidente della Fifa Infantino sono degli usurpatori di poltrone. Io facevo,...

Calcio: Psg. Club non 'perdona' Messi, non convocato per il Troyes Tiscali

Con il futuro di Mourinho incerto i riflettori vanno anche sul futuro di Paulo Dybala: l'ex Juventus scelse la Roma proprio per via della presenza del portoghese, il rapporto tra i due è molto forte e ...Luis Campos vuole José Mourinho. In Francia sono certi che il direttore sportivo del Psg si sia messo in contatto con Jorge Mendes, agente del tecnico della Roma, per sondare ...