Per questo abbiamo voluto che il trofeo da assegnare si identificasse sempre di più con il nostro campionato - spiega il presidente delladi B Mauro Balata - che è il Campionato degli italiani, ..."La coppa per un club rappresenta la sublimazione di una stagione, di fatiche, gioie e delusioni - spiega il presidente dellaB Mauro Balata - Per questo abbiamo voluto che il trofeo da ...Lale ha già: le inquadrature sui tifosi fanno parte del flusso visivo che arriva a Lissone, dove ci sono le stanze del Var, per intendersi. E l'Atalanta si presume che abbia anche altre ...

Calcio: Lega Serie B. Coppa Nexus alle squadre promosse in A Tiscali

Il presidente Balata: 'Il trofeo per i club è la sublimazione di una stagione' ROMA (ITALPRESS) - La coppa 'Nexus' 2022-23 si aggiorna con i ...Zeman sorride: verso i play-off il suo Pescara arriva con la rosa al completo. Tornano a disposizione Mora, Vergani e, soprattutto, il portiere Plizzari. Tredici clean sheet nelle trenta partite gioca ...