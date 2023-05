Calcio | la Sampdoria retrocede in B | fatale la sconfitta per 2-0 a Udine

(Di lunedì 8 maggio 2023), 8 mag. - (Adnkronos) - Dopo 12 anni ladice addio alla Serie A con 4 turni d'anticipo.per i blucerchiati è laper 2-0 subita alla Dacia Arena contro l'se. Decidono i gol di Pereyra e Masina nel primo tempo. I friulani salgono così all'ottavo posto agganciando Fiorentina, Torino e Monza. Si mette subito male per la squadra di Stankovic. In avvio Ravaglia salva su Nestorovski, poi Ebosele, schierato al posto di Udogie, imbuca per Pereyra che parte in posizione regolare e segna con un delizioso tocco sotto al 9' l'1-0 per i padroni di casa. Gli ospiti non reagiscono, l'se attacca ancora e trova il raddoppio al 34' con Masina, abile nel girare alle spalle del portiere un cross dalla trequarti destra di Lovric. Nella ripresa Silvestri ha del ...

20.33: Samp sconfitta,è già in serie B Laè già in serie B. I liguri cedono 2 - 0 all'Udinese e retrocedono con quattro giornate di anticipo; nell' altro posticipo del 34° turno, l'Empoli ...UDINE - Vince l'Udinese, retrocede la. Alla Dacia Arena la 34ª giornata presenta la sfida tra la squadra di Sottil e quella di Stankovic per la quale lo spettro della B è diventato realtà. A decidere la gara le reti di Pereyra ......30 Partizan - Real Madrid 80 - 82 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Conegliano - Novara- SERIE A 18:00 Atalanta - Spezia 3 - 2 18:00 Juventus - Lecce 2 - 1 18:00- Torino 0 - 2 18:...

Udinese-Sampdoria, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

La sconfitta di Udine, la ventitreesima in campionato, sancisce la matematica retrocessione della Sampdoria in Serie B. Termina così una stagione storta per i blucerchiati, che al netto dei problemi ...La Sampdoria è retrocessa in Serie B. I doriani perdono 2-0 contro l’Udinese (gol di Pereyra al 9' e Masina al 34') alla Dacia Arena e, con quattro giornate di anticipo sulla chiusura del campionato, ...