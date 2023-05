Calcio | coppe europee su Sky anche nel triennio 2024-2027

(Di lunedì 8 maggio 2023) Milano, 8 mag. - (Adnkronos) - Per ilSky ha acquisito i diritti in esclusiva per la trasmissione su tutte le piattaforme di 185 delle 203 partite a stagione di Uefa Champions League e di tutte le 342 partite a stagione di Uefa Europa League e di Uefa Europa Conference League. Su Sky continua così il sogno europeo dei grandi club continentali. Con l'introduzione del nuovo format Uefa, al via una nuova Uefa Champions League, in versione super: dalla stagione/2025 si giocherà 11 mesi su 12, le partite saranno in totale il 47% in più rispetto alle precedenti edizioni, con il numero delle squadre partecipanti alla fase finale che passa da 32 a 36, tutte in un girone unico. Ancora più partite, più squadre, più campioni. In totale saranno quindi ben 527 i match per ognuna delle tre stagioni di Uefa ...

