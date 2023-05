Calcio | bookie | è corsa a tre per la promozione | Bari | Cagliari e Parma favorite per un posto in A

(Di lunedì 8 maggio 2023) Roma, 8 mag. - (Adnkronos) - Mancano solo due giornate al termine della stagione regolare di Serie B, e poi sarà tempo di playoff per conquistare l'ultimoin Serie A dopo le promozioni già certe di Frosinone e Genoa. Secondo gli esperti di Goldbet e Newgioco, sonole squadreper centrare l'obiettivo: i pugliesi sono leggermente avanti, con la quota che oscilla tra 2,50 e 2,75, seguiti dai sardi, la cuisi gioca tra 3 e 3,50, e dagli emiliani, a 3,50. Le tre formazioni sono già certe della partecipazione ai playoff; anche il Sudtirol è nella stessa situazione, e la storicain Serie A, riporta Agipronews, paga 7 volte la posta giocata. Per gli ultimi due posti nei playoff, sono otto le squadre in gioco. Tra ...

