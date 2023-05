Calcio | Barella | ' con il Milan serviranno | cuore | coraggio e forza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 maggio 2023)o, 8 mag. - (Adnkronos) -. Sono gli ingredienti chenell'euroderby secondo Nicolò. Protagonista della cavalcata in Champions League dell'Inter con i gol nei quarti contro il Benfica, il centrocampista nerazzurro è pronto per la sfida di mercoledì con il: ", ma anche capire che è una partita die quindi può succedere di tutto e molti fattori potrebbero essere decisivi - spiega al sito Uefa - ma il mondo intero seguirà questa partita. Saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento". Sarà importante la spinta di San Siro, sold-out sia per la gara d'andata che di ritorno: "Quando lo ...