Cacciano e Razzano PD | “Solidarietà a Rosita Galdiero”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto “Il Partito Democratico Sannita esprime piena e incondizionatae vicinanza a, dirigente nazionale della Fiom Cgil, in seguito all’ennesima intimidazione ricevuta ieri presso la sua abitazione. Un episodio gravissimo davanti al quale bisogna essere uniti nella difesa della dirigente sindacale, colpita già in precedenza da altre minacce. La costante battaglia contro l’illegalità, di cuiè interprete autentica, ci deve vedere Tutti uniti. Sempre”. Così in una nota stampa Giovannie Rosa. L'articolo proviene da Anteprima24.it.