Bus turistico precipita da un tornante in Costiera Amalfitana | a bordo solo l’autista

(Di lunedì 8 maggio 2023) Un busto da undella strada che porta da Ravello a Castiglione, in. Adel pullman si trovava, che ha perso la vita. Al momento sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dalle prime informazioni è emerso che l’autobus ha sfondato il parapetto della strada ed èto per alcuni metri, cadendo prima sul sottostante tratto della stessa strada e poi sfiorando un’abitazione. Nelle operazioni di soccorso è stato coinvolto anche un elicottero. Le condizioni meteorologiche – al momento dell’incidente e durante i soccorsi – erano particolarmente proibitive. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

