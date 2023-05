Burioni l’Onnipotente | s’impiccia pure del tumore di Murgia

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 8 maggio 2023) C’è una donna, che può stare simpatica o meno, che si chiama Michelache, in una sua intervista dolente e toccante al Corriere della Sera rivela che gli rimangono “mesi di vita”. Aggiunge anche che, a differenza di altre persone, la sua non è una battaglia contro il cancro perché è consapevole del fatto che illa sta divorando ed è quindi destinata a conviverci. Sempre in questa intervista, oltre alla dignità con cui sta gestendo la sua morte, emergono anche delle polemiche nei confronti della destra, ma è giusto così: morire con le proprie idee, seppur diametralmente diverse dalle mie, è sicuramente qualcosa di nobile. Chi ci segue ricorda quante volte l’ho criticata, ma in questi momenti le polemiche finiscono in secondo piano. Chiunque abbia letto la sua intervista dovrebbe semplicemente tacere e così ha fatto la politica che, da ...