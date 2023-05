Burioni | la scoperta dell’acqua calda e i social

Leggi su butac

(Di lunedì 8 maggio 2023) Tante testate – serie e meno serie – negli ultimi giorni hanno dato spazio a una dichiarazione del professor Roberto, qui nella versione di Imola Oggi: Sistema immunitario,: “vitamine e integratori non servono, vaccinatevi”Abbiamo titolato con “la” perché su BUTAC è dal lontano 2014 che spieghiamo che, a meno che non siano prescritti da un medico che ha rilevato determinate carenze, gli integratori non servono a nulla, se non a ingrossare il conto in banca di chi li produce.non ha fatto altro che confermare qualcosa di noto tra tutti gli scienziati seri: il commercio di integratori e supporti vitaminici, in mancanza di esami che abbiano rilevate nostre specifiche carenze, non ha alcuna ragione di esistere. E non siamo noi a sostenerlo ...