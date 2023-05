Buon compleanno a… Sandro Tonali

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 maggio 2023) Oggicompie 23 anni. É un giorno che si colloca esattamente a metà tra Milan-Lazio di campionato e il derby di Champions con l’Inter Oggicompie 23 anni. É un giorno che si colloca esattamente a metà tra Milan-Lazio di campionato e il derby di Champions con l’Inter. In pratica, tra una dimostrazione di calcio ben giocato per la quale il Diavolo si merita di stare nella massima ribalta europea anche il prossimo anno e la prima delle due gare che deciderà se già in questa edizione i rossoneri saranno in grado di riconnettersi al loro passato più glorioso. Che, come ogni tifoso milanista ben sa, significa attribuire una sorta di qualità eterna per diritto e dovere a chi compie certe imprese. Traducendo, collocare(e tutti gli altri) in quella stirpe di campioni che la ...