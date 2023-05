Bundesliga | giornata 31 | Lipsia 3° | Union e Friburgo ko

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 8 maggio 2023) Giochi ancora aperti per il titolo, quando mancano solo tre turni alla fine della stagione: successi di Bayern e Dortmund nella31 di, la distanza in classifica resta di un solo punto. Scatto delin zona Champions League superandoBerlino, il Bayer Leverkusen va ko dopo una lunga serie di risultati positivi. In zona salvezza vittorie importanti per Hertha e Schalke.31: Werder-Bayern 1-2, Dortmund-Wolfsburg 6-0 Il Bayern Monaco mantiene la vetta della classifica vincendo 1-2 sul campo del Werder Brema, che subisce la terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Secondo successo di fila per i bavaresi, che passano in vantaggio al 62’ con un destro di Gnabry da pochi passi e raddoppiano al 72’ con un ...