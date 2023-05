Bully Ray | “Roman Reigns dovrebbe vincere il titolo dei pesi massimi”

(Di lunedì 8 maggio 2023) Il torneo per decretare il nuovo campione del mondo è alle porte, e oltre alle modalità ieri abbiamo anche scoperto i partecipanti. Per il sollievo di molti fannon sarà tra questi, nonostante anche diverse superstar di SmackDown vi parteciperanno. C’è però chi è convinto chedebbail nuovo, e tra questi c’èRay, noto per avere spesso opinioni controcorrente. “Il tweet in questione” Alla domanda “Chi vincerà il nuovodei” Ray non ha lasciato spazio al caso e ha risposto con chiarezza: “C’è solo una risposta corretta, ed è” The only correct answer is...

Bully Ray vuole Roman Reigns World Heavyweight Champion The Shield Of Wrestling

Will Roman Reigns add another World Championship to his collection later this month at WWE Night of Champions in Jeddah, Saudi ArabiaWWE Hall Of Famer Bully Ray has made it clear he believes Roman Reigns should be the first man to win the new WWE World Heavyweight Championship.