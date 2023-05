Bufera su Gasp Abodi | ' Rifletta su quello che ha detto' Gori | ' Altro che insulti | è razzismo'

'Ognuno risponde alla propria coscienza e mi auguro che Gasperini rifletta su quelle affermazioni'. Anche il ministro per lo sport, Andrea Abodi è intervenuto per dissociarsi dalle dichiarazioni del ...imbarazzante come nella maggior parte delle sue interviste sul tema, ma in questa ancor più inqualificabile", il parere di Redfox. "Le sue parole colpiscono colpiscono più dei cori razzisti. ...Il razzismo é un'altra cosa' e anche: 'Ha ragione. Una cosa è che l'insulto del 'tifoso' che non guarda in faccia nessuno,un'altra è il razzismo … poi se vi piace riempirvi la bocca co ...

Bufera su Gasp. Abodi: “Rifletta su quello che ha detto”. Gori: “Vlahovic Altro che insulti, è razzismo" La Gazzetta dello Sport

Il ministro per lo Sport stigmatizza le frasi del tecnico dell’Atalanta: “Il fenomeno non va sottovalutato”. Il sindaco di Bergamo: “Non sopporto di vedere la mia città sui giornali per figuracce come ...Polemiche sul web per le parole di Gasperini, che ha escluso il razzismo dalle cause degli insulti a Vlahovic, e per quelle di Marocchino. Intanto i tifosi Juventus invocano l'intervento di Gravina ...