Bucate le gomme a Roberto RedSox | il tassista che fa la guerra ai NoPos

RedSox mostra lesu Twitter Un risveglio amaro per RedSox questa mattina, come da lui stesso spiegato in un video postato su Twitter, accompagnato dalla frase: "Ehm no, volevo iniziare ...... in polemica contro i colleghi No Pos."Tre, non è possibile. Speriamo che qui nel posto taxi la polizia abbia una telecamera.Sempre secondo la ricostruzione di Ganner, fornita dal suo assistito, in zona sarebbero statealcunedi automobili. Schnittler ha poi detto di essere stato ferito da un fendente. In ...

Dopo le minacce, gomme bucate all'auto di RedSox, il tassista della battaglia sugli incassi trasparenti contr… La Repubblica

Roberto «Red Sox» Mantovani ha presentato denuncia per i danni al taxi dopo aver lanciato una battaglia per la trasparenza degli incassi: «Sapevo che avrei dato fastidio ma c'è una fetta marcia della ...Per rallentare l’intervento delle forze dell’ordine, con una tecnica ormai collaudata, la banda ha messo di traverso sulle vie d’accesso alcune auto rubate con le gomme bucate ...