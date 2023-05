Btp «Valore» | ecco il titolo  di Stato riservato  ai risparmiatori |  collocamento dal 5 giugno

(Di lunedì 8 maggio 2023) Arriva un nuovo strumento d’investimento per i piccoli. Ma gli operatori attendono dal Tesoro le indicazioni sui tassi (dal primo) e sul meccanismo di calcolo del rendimento

Il nuovosegna il lancio di una "nuova famiglia di titoli "che saranno proposti nel tempo che potranno avere una struttura diversa, in particolare nella cedola, ma anche nella scadenza anche se non ...Il dirigente del Mef spiega nel forum con Il Sole 24 Ore le caratteristiche del nuovoin arrivo a giugno Dopo iItalia arriva una nuova famiglia di titoli di Stato dedicati ai piccoli risparmiatori: i. Con questa denominazione verranno proposti diversi titoli,...Lo ha detto il direttore generale del debito pubblico del Mef, Davide Iacovoni, in un webinar sul lancio del nuovo titolo del Tesoro, il. "Con tutte le agenzie c'e' dialogo intensissimo, ...

Btp Valore, dal 5 giugno un nuovo titolo di Stato: a cedole crescenti, durerà quattro anni Corriere della Sera

Sottoscrizione semplificata, premio fedeltà e cedole crescenti: il Mef annuncia il Btp Valore per il mercato retail, erede del Btp Futura.