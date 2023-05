(Di lunedì 8 maggio 2023) Si sono conclusi ad(in Spagna) nella giornata di ieri i Campionatidi, che mettevano in palio i titoli continentali e soprattutto punti importanti per il ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di. L’Italia ha recitato un ruolo da protagonista soprattutto nella competizione femminile, sfiorando una meda grazie ad. “Anti” ha infatti disputato un ottimo torneo, superando brillantemente la fase a gironi e sconfiggendo per 2-0 ai quarti di finale la belga Madmax. Il cammino dell’azzurra si è poi interrotto in semifinale contro l’ucraina Stefani, dovendosi accontentare alla fine delassoluto. La ...

Oltre ai brani storici, la band presenterà l'ultimo album "Thru", pubblicato lo scorso anno. ... Multiculturali, di ampie vedute, con una musica che spazia dallo ska al reggae, dallahall al ...... Norvegia: Alessandra " "Queen of kings" Malta: The Busker " '(Our own party)' Serbia: Luke ... ALIKA " 'Bridges' Belgio: Gustaph " 'Because of you' Cipro: Andrew Lambrou " 'a broken heart' ......- TuralTuranX - Tell Me More Belgio - Gustaph - Because of You Cipro - Andrew Lambrou -a ...- Due vite Lettonia - Sudden Lights - Aij Lituania - Monika Linkyt - Stay Malta - The Busker -(...

Break dance, Antilai Sandrini ai piedi del podio agli Europei 2023 di Almeria. Buon quarto posto in ottica Parigi 2024 OA Sport

Si sono conclusi ad Almeria (in Spagna) nella giornata di ieri i Campionati Europei di break dance 2023, che mettevano in palio i titoli continentali e soprattutto punti importanti per il ranking di q ...Hip hop Festival alla sua 14esima edizione campionati break dance L’AQUILA – Dopo il primo evento che ha già richiamato centinaia di presenze da tutta Italia - l’Hip hop Festival alla sua 14esima ediz ...