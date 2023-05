(Di lunedì 8 maggio 2023) La polizia brasiliana di Minas Gerais ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di unilpresso l’ospedale del quartiere di Santa Efigênia, a Belo Horizonte. Il decesso del piccolo risalirebbe allo scorso primo maggio. Secondo quanto riportano i media brasiliani, la mamma, la 34enne Ranielly Coelho Santos, era stata ricoverata alla fine di aprile per ipertensione. Dopo essere stata dimessa, il 28 aprile era tornata presso la clinica sostenendo che i suoi sintomi non erano affatto migliorati. Ulteriori controlli hanno rivelato che il feto era affetto da una malformazione polmonare, circostanza che ha convinto i medici a indurre unprematuro con la speranza che le successive terapie avrebbero potuto salvare la vita al nascituro. Dopo aver anestetizzato la donna, un’equipe di medici – ...

Non importa che tu sia un anziano o un, questi animali sapranno dimostrarti il loro affetto ...di immedesimarsi perfettamente nella protagonista di una delle fiction più famose del. ......non desiderata che non può interrompere legalmente poiché l'aborto è ancora illegale in. Il ... Un ambiente chiuso: tre capitoli, due protagonisti, unche piange, un cane che abbaia e un ...Ad esempio: Regno Unito,, Portogallo, Argentina, Thailandia, Australia, Sudafrica (... spesso schiave serventi la famiglia, cui poi veniva subito dopo il parto strappato il, col quale ...

Brasile, neonato decapitato da un medico durante il parto: aperta un ... Fanpage.it

La polizia brasiliana di Minas Gerais ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di un neonato durante il parto presso l’ospedale del quartiere di Santa Efigênia, a Belo Horizonte. Il decesso ...La polizia brasiliana di Minas Gerais ha aperto un’inchiesta per fare luce sulla morte di un bambino, decapitato da un medico durante il parto ...