Braida | “Se non dovesse giocare Leao sarebbe un handicap per il Milan”

CREMONESE, BRAIDA: "RITORNO AL MONZA NON MI DISPIACEREBBE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Ariedo Braida, consigliere strategico della Cremonese ed ex dirigente del Milan, in un'intervista a GR Parlamento ha aperto a un ritorno a Monza: "A Cremona si sta bene anche se le cose possono finire ..."Se non dovesse giocare Leao sarebbe un handicap per il Milan. È un giocatore unico, straordinario, uno di quei giocatori che ti fa vincere ...