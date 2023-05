Boxe | Aziz Abbes Mouhiidine cavalca ai Mondiali | leggera sudata con Castillo | ora i quarti di finale

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 maggio 2023)prosegue la propriata ai2023 di, in corso di svolgimento sul ring di Tashkent (Uzbekistan). Il pugile italiano ha sconfitto l’ecuadoriano Julio CesarTorres per split decision (4-1: due 30-27; due 29-28; un 28-29) e si è qualificato aidinella categoria di peso fino a 92 kg. Il campano, testa di serie numero 3 del tabellone, tornerà in scena tra un paio di giorni per fronteggiare il tajiko Davlat Boltaev (oggi capace di regolare il messicano Carlos Rodriguez Moreno). Il nostro peso massimo partirà con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà comunque sottovalutare un avversario sulla carta particolarmente rognoso. Sullo sfondo la semida ...