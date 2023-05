Botta e risposta da pelle d’oca tra Osimhen e Drogba | avete visto? – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 8 maggio 2023) Uno dei protagonisti del Napoli che è riuscito a portare il terzo Tricolore della storia è senza dubbio Victor. L’attaccante nigeriano in questa stagione si è laureato come uno dei leader del gruppo azzurro e ora mette nel mirino il titolo di capocannoniere della Seria A e il vantaggio sugli altri pretendenti lascia ben sperare a tal proposito. Intanto, i complimenti per il numero nove partenopeo si sprecano e in queste ore è arrivato un messaggio davvero speciale per il nigeriano. Il messaggio social Leggenda del calcio africano, Didiersi è tempestivamente complimentato sia con Victorche con il Napoli per il successo in Serie A. “Dalle strade della Nigeria ai libri di storia del mondo. Congratulazione a te e alla tua squadra”: ha scritto l’ex Chelsea, che è stato prontamente ringraziato dallo stesso ...