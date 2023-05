Borseggi e rapine alla stazione Termini di Roma | arrestate sei persone

(Di lunedì 8 maggio 2023) Seisono stateper furti enei pressi delladi. I controlli, intensificati nelle scorse ore come da indicazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nel corso dell’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica capitolina, sono stati effettuati dagli agenti delle volanti, dei commissariati e della Squadra mobile. Un ragazzo è stato fermato perché gravemente indiziato di aver rapinato del cellulare 2 uomini i quali, dopo aver subito poco prima una precedente rapina, stavano cercando di bloccare uno dei responsabili; il giovane, estraneoprima rapina, approfittando della concitata situazione, con violenza si è impossessato dello smartphone ed è fuggito salvo poi essere rintracciato e fermato ...

