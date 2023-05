Borse Ue caute | settimana nel segno dell' inflazione Usa A Milano scatta Mps

(Di lunedì 8 maggio 2023) Attesa per il discorso di Lane (Bce), per indicazioni sulla politica monetaria. Euro si rafforza. Petrolio in rialzo, prezzi del gas in discesa. Spread stabile a 190 punti

La giornata di venerdì Seduta molto positiva venerdì per leeuropee che accelerano al rialzo grazie al dato Usa sull'occupazione. Il Ftse mib ha guadagnato il 2,5% svettando in Europa e il Dax ...Leeuropee viaggiano in rialzo in attesa, nella seconda parte della giornata, dei dati dell'... PiùLondra e Parigi (+0,41% entrambe). Sul fronte delle commodity, per il petrolio il wti si ...Bilancio positivo per Piazza Affari , che evidenzia un notevole vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. Gli investitori guardano oltre le banche centrali (Fed e BCE) che questa ...

