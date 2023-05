Borse in cauto rialzo | settimana nel segno dell' inflazione Usa A Milano scatta Mps

(Di lunedì 8 maggio 2023) Attesa per il discorso di Lane (Bce), per indicazioni sulla politica monetaria. Euro si rafforza. Petrolio in, prezzi del gas in discesa. Spread stabile a 190 punti

Tra i mercati del Vecchio Continente senza slancio Francoforte , che negozia con un +0,04%, andamentoper Parigi , che mostra una performance pari a +0,09%. Piazza Affari continua la seduta con ...Spread stabile a 190 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Andamentoper leeuropee dopo la buona performance registrata venerdì sulla scia del dato migliore delle attese sul mercato del ...In Asia invece la prima seduta della settimana ha visto prevalere i rialzi: Shanghai +1,81%, Hong Kong +1,42%, questo anche dopo la chiusura positiva delleamericane venerdì. Ha fatto eccezione ...

Borse Ue caute, settimana nel segno dell'inflazione Usa. Germania, cala produzione industriale Il Sole 24 ORE

(Teleborsa) - Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità, orfane oggi della borsa di Londra chiusa per i festeggiamenti in onore di re Carlo. L ...Borsa di Milano oggi 8 maggio: il Ftse Mib apre in aumento, con lo spread che viaggia sui 190 punti. Bene la banche, ma l'attenzione è ancora sul rialzo tassi Bce.