(Di lunedì 8 maggio 2023) Emerge anche uno spostamento verso l'alto delle attese per quanto riguarda lo spread alla luce del nuovo rialzo dei tassi eprospettiva di vincoli più stringenti nella nuova versione del Patto di Stabilità e Crescita

Borsa, risale l'ottimismo ma operatori divisi sui nuovi rischi della crisi bancaria Il Sole 24 ORE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mag - Stretta monetaria e prospettive di una riedizione, con maggiori vincoli, del patto di stabilita' e crescita fanno sentire il loro impatto sulle prospe ...Sondaggio Assiom Forex in collaborazione con Radiocor (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 mag - Torna a salire l'ottimismo degli operatori di Borsa sulle prospettive dei mercati nei prossimi ...