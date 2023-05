Borsa | Milano prosegue positiva con le banche | corre Mps

(Di lunedì 8 maggio 2023) Ladi(+0,2%)in terreno positivo, sostenuta dalle. A Piazza AffariMps (+3,4%), in vista del conti del trimestre attesi per domani. Lo spread tra Btp e Bund si ...

... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,28%, rispetto a +1,28% del principale indice delladi). Lo status ...Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche ladisi allinea alla cautela imperante in Europa, e scambia sulla linea di parità. L' Euro / Dollaro USA è in calo ( - 0,73%) e si attesta su 1,105. Lieve aumento per l' oro , che mostra un ...***: Europa apre poco mossa,+0,1% e Francoforte +0,04% (RCO). 08 - 05 - 23 09:02:14 (0160) 0 NNNN

Borsa di Milano oggi 8 maggio: il Ftse Mib apre in aumento, con lo spread che viaggia sui 190 punti. Bene la banche, ma l'attenzione è ancora sul rialzo tassi Bce.